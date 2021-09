Ordinanze sulla viabilità a Campobello di Licata

Disposta la chiusura al traffico veicolare della via Incorvaia, sino al 15 settembre, dalle ore 20 alle ore 24; Piazza Marconi, sino al 15 settembre, dalle ore 20 alle ore una.

Chiusura al traffico veicolare anche della via Lourdes, sino al 5 ottobre, dalle ore 20 alle ore 24, con esclusione delle Forze dell’Ordine e dei mezzi adibiti al soccorso pubblico. Inoltre: chiusura al traffico veicolare della via 4 novembre, nel tratto tra le vie Massaua e Somalia, sino al 30 settembre. Le ordinanze possono essere revocate o sospese per motivi di ordine e sicurezza o abuso dell’autorizzato. L’Ufficio tecnico provvederà a far apporre i segnali secondo le prescrizioni di legge, le Forze dell’Ordine incaricate dell’esecuzione del provvedimento.

Giovanni Blanda