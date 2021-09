Sciacca, finanziamenti in arrivo per la biblioteca comunale

La biblioteca comunale “Aurelio Cassar” di Sciacca è nell’elenco delle istituzioni culturali beneficiarie di un contributo dello Stato per l’acquisto di libri. Il contributo concesso – comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – ammonta a circa 9.200 euro ed è stato riconosciuto a seguito di istanza presentata dal Comune di Sciacca al Ministero della Cultura nell’ambito del decreto di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera libraria”.

“Il nuovo finanziamento – dicono il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – ci consentirà di continuare ad arricchire e ampliare di altri interessanti e utili volumi il patrimonio della nostra biblioteca. Col finanziamento ottenuto nel 2020, abbiamo già dotato la biblioteca di 550 nuovi libri, dalla narrativa contemporanea alla storia locale, dagli eroi antimafia agli inbook, dai saggi sulle nostre eccellenze artistiche a fantastiche fiabe per bambini che invitiamo tutti a consultare e a prendere in prestito per la lettura”.

L’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021 è stato approvato con il decreto di settembre n. 550 del dirigente della Direzione generale delle biblioteche e del diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali.