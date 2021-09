Scontro auto-scooter al Villaggio Mosè: ferito centauro

Incidente stradale al Villaggio Mosè. A scontrasi un’auto e uno scooter guidato da un carabiniere. Ad avere la peggio il centauro che a seguito dell’impatto ha riportato delle ferite, ma fortunatamente nulla di grave.

Lanciato l’allarme sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasferito il carabiniere in ospedale per le necessarie cure; ad occuparsi della dinamica del sinistro la Polizia Municipale, e i Carabinieri che sono stati da ausilio per la viabilità che ha subito dei rallentamenti.