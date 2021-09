Agrigento, l’hub vaccinale mobile torna in città e nelle scuole: ecco quando

L’hub vaccinale mobile del Palacongressi torna in centro città con altre tre giornate dedicate alla vaccinazione, 10-11-12 Settembre dalle 9 alle 23 presso l’infopoint di Porta di Ponte ad Agrigento.

Sarà presente una equipe del Palacongressi, composta da medici, infermieri e professionisti, che offriranno informazioni e somministreranno il vaccino Pfizer.

Per far ripartire la scuola in sicurezza per la giornata di Domenica 12 settembre, il liceo Politi di Agrigento, la scuola Montessori di San Leone, l’istituto Quasimodo a Villaseta, si trasformeranno in centro vaccinale dalle 10 alle 17.