Campobello di Licata, rilasciate concessioni edilizie

Il Comune ha rilasciato una concessione edilizia alla ditta Alabiso Antonio, sanatoria ammnistrativa per difformità a precedente concessione edilizia , cambio destinazione uso del piano terra, lavori da parcheggio a deposito, da veranda a civile abitazione, in via Ho Chi Min; altra licenza edilizia: Vizzi Anna, modifica del prospetto e diversa distribuzione di spazi nel fabbricato per magazzino in via Allende.

