Canicattì, vede la Polizia e getta la cocaina

In Canicattì, personale della Polizia di Stato, nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio, eseguiva posti di controllo nei luoghi noti come piazze dello spaccio. Nella circostanza, in prossimità di Piazza Palermo veniva individuato un uomo di anni 50 il quale, alla vista degli agenti, si sbarazzava di due involucri di sostanza stupefacente (gr. 0.3 del tipo cocaina) che venivano prontamente recuperati.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che la piazza è luogo abituale di incontro di giovani, il Commissariato di P.S. di Canicattì emetteva un Ordine di Allontanamento, che veniva eseguito, nei confronti di tale individuo, dagli operatori di quell’Ufficio in data 9 settembre 2021. A seguito del provvedimento, il predetto non potrà percorrere o sostare nella piazza per 48 ore e dovrà pagare la sanzione amministrativa del pagamento di 200 euro.