False assicurazioni online, due denunce

Assicurazioni on line false. Due persone, un ragazzo di 19 anni di Pordenone e una donna moldava di 46 anni, residente a Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Valderice (Trapani) per truffa e falso materiale. I due avrebbero stipulato un contratto assicurativo falso per un ciclomotore, incassando la somma di 210 euro tramite una carta prepagata. A denunciare il fatto un valdericino vittima della truffa. Il falso contratto assicurativo era stato stipulato con una società pubblicizzata su un noto motore di ricerca.

