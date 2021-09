Gabbiano ferito salvato a Giallonardo

è stata assunta agli atti del Comune di Realmonte una pec da parte della Capitaneria di Porto che segnalava la carcassa di una tartaruga in stato di decomposizione. Immediatamente il sindaco Sabrina Lattuca, funzionari dell’ ASP di Agrigento,dell’ufficio tecnico, operai del Comune e dell’ Iseda, hanno effettuato un sopralluogo lungo tutto il litorale ma, della carcassa nessuna traccia ed invece, è stato rinvenuto un gabbiano ferito.

Si è proceduto così ad accompagnare il gabbiano al Centro Provinciale Recupero Fauna Selvatica e Tartarughe Marine di Agrigento, dove il volatile riceverà le cure necessarie.”Ringrazio la capitaneria per la segnalazione, il dr Giovanni Piruzza dell’Asp, l’ufficio tecnico e gli operai , nonché l’Iseda -afferma il sindaco Lattuca- per l’intervento tempestivo che ha consentito di mettere in salvo il gabbiano ferito”. Il dr Piruzza si è complimentato con il primo cittadino per la pulizia e la tenuta del litorale di Giallonardo.