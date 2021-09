Licata, a fuoco auto di impiegata 40enne: indagini in corso

Auto in fiamme, in via Venezuela a Licata. Le fiamme hanno avvolto una Renault Megane, di proprietà di una impiegata quarantenne.

Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento il rogo; sul posto anche i poliziotti del locale Commissariato che, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno avviato le indagini, per provare a fare chiarezza sull’evento. Le cause sono ancora da accertare.