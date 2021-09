Agrigento, eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli agronomi

Si è svolta la conta dei voti espressi nelle giornate del 6 e 7 settembre, per via telematica, per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali per il mandato 2021-2025.

Il risultato ha visto la conferma di larga parte del Consiglio uscente e un ottimo risultato per la lista del presidente Maria Giovanna Mangione.

I consiglieri eletti sono: Maria Giovanna Mangione, Calogero Romano, Calogero Carlino, Maria Ala, Giuseppe Pistone, Calogero Fiore, Calogero Barbera, Salvatore Avarello e Nazareno Di Grigoli.

“L’Ordine di Agrigento conferma un grande senso di unione di categoria, con l’85 per cento degli aventi diritto che ha votato per il rinnovo del Consiglio – spiega Maria Giovanna Mangione -. Un segnale importante era già arrivato in passato con le elezioni per il rinnovo dei vertici Epap, oggi si è registrato un coinvolgimento ancora maggiore degli iscritti, segno che sempre di più gli Agronomi di questa provincia vogliono fare sentire la propria voce. La fiducia rinnovata al Consiglio uscente è la conferma del buon lavoro fin qui fatto e che adesso proseguiremo con determinazione e impegno”.

Il Consiglio si insedierà il prossimo 13 settembre e, nel corso della prima seduta, saranno assegnate le cariche istituzionali.