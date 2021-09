A Campobello di Licata, con ordinanza sindacale, inibizione al traffico veicolare in via Picasso e in via Sorelle Fontana, tratto compreso tra le vie Picasso e della Repubblica, dalle ore 7 alle ore 18, sino al prossimo 30 settembre.

Istituzione del divieto di sosta in via Edison, nel tratto tra le vie Soldato Barbera e Arcadipane.

Giovanni Blanda