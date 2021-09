Canicattì, ladri svaligiano casa di 62enne: indagini in corso

Ladri in azione in via Oberdan, nel centro di Canicattì. I malviventi, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa – una sessantaduenne del posto – hanno fatto irruzione al primo piano di uno stabile. Il fatto è avvenuto tra le 18 e le 22.

I ladri hanno forzato un infisso e, una volta dentro, hanno rovistato dappertutto. Magro, comunque, il bottino: portata via argenteria, posate e una piccola somma in contanti. Sul posto gli agenti del commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini.