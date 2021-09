Continue violenze sotto l’effetto della droga, moglie fa arrestare marito

Maltrattava la moglie, l’uomo tratto in arresto, sabato scorso, dagli agenti della Questura di Trapani.

L’uomo, un quarantaduenne con problemi di tossicodipendenza, da diversi mesi aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della donna, aggredendola e picchiandola in modo continuativo.

Le violenze anche in passato

La donna, che già in passato aveva subito continue violenze fisiche e psicologiche, dopo l’ennesima aggressione da parte del marito, sotto l’effetto di droghe, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato, richiedendo l’intervento di una volante.

L’uomo in carcere

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile hanno ricostruito i vari episodi di maltrattamenti e raccolto importanti elementi probatori. Così per l’uomo sono scaccate le manette, con l’ accusa di maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.