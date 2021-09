Favara, si dimettono gli assessori Maggiore e Giudice

Gli assessori Maria Laura Maggiore e Maria Giudice del comune di Favara, hanno consegnato al vicesindaco Giuseppe Bennica, una lettera di dimissioni.

Mentre l’assessore Giudice parla di motivi personali, l’assessore al bilancio Maggiore parla di dimissioni legati ad un ritardo sull’arrivo del commissario straordinario al Comune di Favara, dopo l’addio del sindaco Anna Alba.

“Non mi sono dimessa prima, scrive Maggiore, per non creare una vacatio che avrebbe penalizzato ulteriormente il Comune. Ma adesso sono passati 40 giorni, ed ancora non arriva nessun commissario,inoltre, continua l’ex assessore, considerata l’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, non è possibile procedere all’approvazione dei documenti contabili ne di programmazione relativi alle deleghe assessoriali di propria competenza“.

Con le dimissioni di Giudice e Maggiore la Giunta è praticamente decimata. Manca il sindaco Alba, l’assessore Romeo dimessosi qualche settimana fa; resta Giuseppe Bennica con la funzione di sindaco, e i due assessori Leonardo Caramazza e Miriam Mignemi.