Lunedì 13 Settembre riparte la scuola calcio della ASD Al Qattà sporting club di Canicattì con il raduno “Open Day” che si terrà presso l’oratorio “don Bosco” di via A. Casella 1/C -°©‐ rione Rovitelli. La giornata prevede la presentazione delle attività sportive agonistiche, sociali, formative e culturali che la scuola calcio ha programmato per la stagione sportiva 2021-°©‐2022. La società canicattinese parteciperà con le diverse categorie ai campionati indetti dalla F.I.G.C.-°©‐L.N.D. e dalle P.G.S. -°©‐ C.O.N.I. Le categorie attivate in questa stagione sono: Piccoli amici / Micro (nati 2015-°©‐2016-°©‐2017); Primi calci / Baby (nati 2013-°©‐2014); Pulcini età mista / Mini (nati 2011-°©‐2013); Esordienti età mista / Propaganda (nati 2009-°©‐2010). Da Martedì 14 Settembre inizieranno gli allenamenti che si volgeranno dal Martedì al Venerdi, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino. L’ Al Qattà abbina lo sport alla crescita umana dei bambini, infatti, tutti i Sabati presso l’Oratorio “Don Bosco” si terranno le attività di laboratorio, giochi e formazione del Gr.In (Grest Invernale) Lunedì dopo il raduno la segreteria dell’Al Qattà sarà aperta per dare informazioni, effettuare o completare le iscrizioni.

