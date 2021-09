Maltempo, interventi sulla strada provinciale Aragona-Santa Elisabetta

Il maltempo che ha interessato negli ultimi giorni parte della nostra provincia ha nuovamente reso difficile la situazione su alcune strade provinciali, sulle quali sono intervenuti con tempestività i cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e le imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria. Grosse quantità di fango e detriti si sono riversati in diversi punti delle carreggiate, in particolare sulla SP n. 17 tra Aragona e Santa Elisabetta, sulla SP n. 15A, sulla SP 8 e sulla SP 60. Considerato che puntualmente alle prime piogge le strade sono rese poco praticabili dai detriti provenienti da terreni privati adiacenti le carreggiate, il Libero Consorzio sta attivando la procedura per rivalersi sui proprietari degli stessi terreni per la mancata manutenzione delle ripe (le parti di terreno sovrastanti i tracciati) che, come previsto dal codice della strada, è a carico degli stessi proprietari.

Il personale del Settore Infrastrutture Stradali sta procedendo al monitoraggio delle situazioni più difficili per ripristinare il regolare transito, apponendo in vari punti delle strade la segnaletica di pericolo e verificando il passaggio nei punti più critici.

“Invitiamo tutti gli automobilisti ad osservare la massima attenzione su tutta la rete viaria provinciale” dice il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo “sia per il pericolo rappresentato dal fango e dai detriti, sia per la presenza dei mezzi di servizio al lavoro per l’eliminazione delle varie criticità. Prudenza anche sulle strade nelle quali sono attualmente in corso diversi lavori di manutenzione straordinaria”.