Pro Favara sconfitta nel finale, Cusumano: “meritavamo di più “

Nei minuti finali la Pro Favara esce sconfitta dalla trasferta di Enna. Dopo un primo tempo con almeno 3 palle gol non sfruttate dagli uomini di Pensabene la squadra favarese è capitolata a 10 minuti dal triplice fischio finale.

“Meritavamo almeno il pareggio- dice il Direttore Generale Giuseppe Cusumano che ha seguito la squadra al Gaeta- per il gioco espresso e le occasioni avute e sprecate. È sempre la prima partita ed ancora la squadra è in fase di rodaggio, se consideriamo anche del buon esordio dei nuovi acquisti Fragapane e Aureliano, da pochi giorni a disposizione del tecnico”.

