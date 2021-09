Controlli anticovid in Provincia di Agrigento: il bilancio

Nel corso del fine settimana, sono stati intensificati i controlli da parte di tutte le Forze di Polizia e della Polizia Municipale volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative emanate per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Di seguito, si riportano i risultati dell’attività svolta dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie locali, nella serata di ieri:

sono state controllate n. 220 persone ed elevate n. 2 sanzioni;

le attività commerciali oggetto di verifica sono state n. 51.

Si sottolineano i significativi risultati ottenuti nel corso della stagione estiva grazie alla costanteattività di controllo svolte da parte di tutte le Forze di Polizia comprese le Polizie Locali.

In ragione dell’attuale situazione epidemiologica che nel territorio regionale presenta ancora profili di criticità tali da non consentire un allentamento dell’attenzione sul rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19, i servizi di vigilanza e controllo interforze continueranno ad interessare il territorio provinciale con particolare riguardo alle zone di maggiore criticità, quali quelle dei centri storici, delle aree commerciali e delle località marittime, nonché in tutte quelle zone caratterizzate da frequenti fenomeni di assembramento.

Il Prefetto rinnova ai cittadini l’invito a rispettare tutte le misure precauzionali atte a prevenire il contagio da virus Covid-19, soprattutto per quanto concerne le disposizioni in materia di distanze interpersonali e di corretto utilizzo delle mascherine.