Covid, dalla Regione 25 mln per pmi e partite Iva

In arrivo in Sicilia i primi venticinque milioni di euro per piccole e medie imprese e liberi professionisti, titolari di partita iva, duramente colpiti dalla pandemia. Sono oltre un migliaio le richieste presentate, dal 22 luglio al 9 settembre, per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto grazie alle risorse messe a disposizione dal governo Musumeci per sostenere il sistema produttivo dell’Isola. A gestire la piattaforma informatica e a curare l’istruttoria e’ l’Irfis, l’Istituto finanziario della Regione, che nei prossimi trenta giorni provvedera’ alla verifica della documentazione presentata e alla liquidazione delle risorse. “Conclusa questa prima fase – dice il presidente della Regione, Nello Musumeci – provvederemo a riaprire i termini, modificando i criteri per consentire anche ad altre aziende e professionisti di poter accedere alle agevolazioni. Un’altra opportunita’ per creare liquidita’ a sostegno delle imprese siciliane pesantemente danneggiate a causa del Covid”. A disposizione c’e’ ancora una cinquantina di milioni di euro, provenienti dalla rimodulazione del Fesr 2014/2020 deliberata dalla giunta regionale. “Procederemo – aggiunge l’assessore all’Economia, Gaetano Armao – con celerita’ all’erogazione delle somme e a modificare i criteri, riaprendo cosi’ i termini per permettere la presentazione delle nuove domande a tutti coloro che in questa fase non hanno potuto partecipare”. Il finanziamento concesso (da diecimila a venticinquemila euro) e’ a tasso zero, senza commissioni e senza garanzie: prevede 48 rate ed ha una durata complessiva di 72 mesi (comprensivi i due anni di preammortamento). Per ogni domanda si puo’ richiedere un contributo a fondo perduto fino a cinquemila euro per spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro. In questa prima fase, per poter accedere alle agevolazioni bisognava avere avviato l’attivita’ entro il 31 dicembre del 2018 e nel 2020 il fatturato doveva essere stato minore del 40 per cento rispetto al 2019. Per le Pmi il fatturato massimo non poteva superare i 250mila euro, per i liberi professionisti i 40mila euro. Nella seconda tornata, invece, i requisiti verranno modificati per allargare la partecipazione.

