“Fermati con cocaina e hashish”, assolti due agrigentini

Il giudice della quarta sezione penale del Tribunale di Palermo ha disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, a carico di due persone originarie di Montevago dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due agrigentini erano stati fermati l’estate scorsa a Palermo in possesso di 12 grammi di cocaina e quasi 80 grammi di hashish. Da qui l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Impianto accusatorio che non ha trovato conferma (anche il pubblico ministero ha avanzato richiesta di assoluzione) al vaglio dibattimentale.

La difesa ha sostenuto che la sostanza stupefacente fosse per uso personale e non ai fini di spaccio. I due sono stati assolti perché il fatto non sussiste.