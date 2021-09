I carabinieri della stazione di Santo Stefano Quisquina hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 53enne incensurato del posto. I militari lo hanno sorpreso in possesso di un quantitativo di hashish e di alcune piantine di canapa in casa. Da lì, dopo la perquisizione, la denuncia all’autorità giudiziaria.

