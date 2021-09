Ordine Architetti Agrigento, dopo lo Sportello bandi e lo Sportello edilizia, ecco il servizio “Sismica”

Nasce un nuovo servizio offerto agli utenti dall’Ordine degli architetti finalizzato a supportare gli enti locali e i liberi professionisti che trovano ancora difficoltà a utilizzare la piattaforma informatica “Sismica” della Regione Siciliana, grazie alla quale oggi i tecnici incaricati possono depositare i progetti strutturali al Genio Civile direttamente dal proprio studio professionale, senza doversi recare all’Ufficio della Regione quindi evitando code ed assembramenti.

“In un momento in cui si registrano tanti interventi di adeguamento e di miglioramento sismico delle nostre costruzioni per effetto del “Superbonus al 110%” – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – grazie alla disponibilità dei due colleghi esperti in materia, Giuseppe La Greca e Giuseppe Lalicata, abbiamo voluto offrire agli utenti un nuovo servizio, votato ad alimentare sempre più il percorso per la semplificazione delle procedure, promuovendo l’apertura immediata dei cantieri, quando il progetto è già in fase esecutiva. Tutto ciò nella consapevolezza che l’edilizia è un settore fondamentale per far ripartire la nostra economia.”

I due esperti, il sabato mattina, nella sede dell’Ordine, previo appuntamento telefonico al numero 0922-29455, supporteranno i tecnici liberi professionisti o pubblici dipendenti che trovano ancora difficoltà nelle operazioni di caricamento dei progetti strutturali sulla piattaforma “Sismica”.

“Grazie alla piattaforma “Sismica” abbiamo possibilità di semplificare le procedure per l’edilizia – spiega Giuseppe La Greca, vicepresidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – Ringrazio Rino La Mendola per la possibilità concessaci di essere al servizio dei liberi professionisti ai quali offriamo la nostra consulenza e il nostro apporto per semplificare quel processo produttivo che porta economia e sviluppo sul territorio”.

“A seguito della costituzione del tavolo tecnico tra gli Ordini professionali, l’Ordine degli architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo offrono il servizio di supporto e assistenza per caricare le pratiche sulla piattaforma regionale Sismica – dichiara Giuseppe Lalicata, consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – Come i professionisti ben sanno, le pratiche vengono presentate negli uffici del Genio civile soltanto tramite la piattaforma telematica ormai considerata una risorsa utile a snellire i tempi professionali e trasmettere le pratiche senza recarsi personalmente negli uffici preposti”