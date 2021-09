Canicattì, il consigliere La Greca Gioachino denuncia presenza rifiuti speciali in via Mazzini

Il sottoscritto La Greca Gioachino nella propria qualità di Consigliere Comunale del Comune di Canicattì, segnala e denuncia quanto segue:

da diversi mesi segnala agli uffici in indirizzo la presenza di una discarica di rifiuti speciali, ricettacolo di topi e infezioni che possono causare danno alla salute pubblica ed in particolare modo per bambini che giocano nella pubblica via.

Gli uffici preposti già da diversi mesi rispondono di chiamare la ditta direttamente come se gli abitanti della via fossero impiegati comunali, il tutto con risposte fuorvianti e vaghe anche da parte dell’assessore Palermo che coordina il servizio .

La presente per segnalare definitamente un abuso che viene perpetrato ai danni dei cittadini residenti nella zona che si vedono costretti a tenere i propri figli in quarantena non obbligatoria.

Per tutto ciò chiede alle autorità che leggono per conoscenza un intervento che risolva la situazione igienico sanitario in via Mazzini.

firmato

(La Greca Gioachino)