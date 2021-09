Cesare Sciabarrà: “mi autosospendo da direttore di questa testata fino alla fine delle elezioni amministrative che mi vedono candidato alla carica di Sindaco”

Come promesso , mi autosospendo dalla direzione del giornale on line Canicattiweb per tutto il periodo della campagna elettorale per le amministrative, che mi vedono candidato alla carica di Sindaco. La sospensione non è imposta da alcuna norma ma dal mio personale buon senso. Questo mio sospendermi dalla carica di direttore prevede che io, per tutto il periodo delle elezioni, non scriva a nessun titolo sulla testata.

Inoltre eviterò , pur essendomi consentito alla pari di altri candidati che intenderanno fare propaganda elettorale su questa testata, di essere presente con formule pubblicitarie previste durante la campagna.

Durante il periodo della campagna utilizzerò le pagine social personali riconducibili al sottoscritto. Ritengo dare questa comunicazione al fine di evitare qualsivoglia speculazione che indichi la mia posizione come una posizione di vantaggio. Mi auguro che altri candidati a cariche elettive facciano lo stesso relativamente alle posizioni che essi occupano.

Cesare Sciabarrà