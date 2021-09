Covid, Sicilia gialla per altri 15 giorni

Viene prorogata per altri 15 giorni la zona gialla in Sicilia. Lo prevede l’ordinanza “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” emessa dal ministero della Salute il 10 settembre scorso e pubblicata sul sito del dicastero.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per la Regione Sicilia l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando

la possibilità di una nuova classificazione”, si legge nell’ordinanza.

loading..