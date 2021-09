“Dammi i soldi o ti ammazzo”, estorsione alla madre, figlio arrestato

Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un giovane di 24 anni per i reati di violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia, denunciandolo anche per il reato di estorsione. Il giovane, nei giorni precedenti, si era reso responsabile di minacce, tra cui di morte, e di richieste di denaro nei confronti della madre, ma, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe anche preso di mira il compagno della donna . il giovane, dopo aver scavalcato il cancello esterno dell’abitazione della madre, ha iniziato a bussare violentemente contro la porta di ingresso della casa, per poi aggredire il compagno della vittima. All’arrivo dei poliziotti, il giovane, che si trovava ancora all’interno della proprietà della madre, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

loading..