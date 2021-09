Imbarcazione affonda nelle acque di Licata: vietata attività marina

Un’imbarcazione da diporto di colore bianco e blu con tuga bianca di circa 9 metri è affondata oggi nelle acque del porto di Licata, (lato ponente del pontile galleggiante della Darsena Centrale). Lo rende noto la Guardia Costiera.

“Considerato che la presenza della barca affondata costituisce un pericolo per la navigazione, è vietato il transito, l’ormeggio e qualsivoglia attività marittima, per un raggio non inferiore a 50 metri, dal punto avente le seguenti coordinate geografiche : Lat. 37° 05, 7804’N – LONG. 013° 56,2920’ E (WGS 84)”, si legge nella nota a firma del comandante del Circomare, tenente di vascello Piergiorgio Luminari, che ha emesso un’ordinanza con la quale vieta di avvicinarsi al tratto di mare in cui la barca è affondata.