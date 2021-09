Santa Elisabetta, finanziamento in arrivo per la nuova caserma dei Carabinieri

Finanziamento di ben 2 milioni 229.982,64 di euro finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso della Caserma dei Carabinieri di Santa Elisabetta.

“E’ doveroso evidenziare che si tratta di risorse per un intervento strategico, recuperate grazie all’azione dell’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, che ha accolto le nostre istanze e ha proposto l’inserimento del progetto nella ricognizione e programmazione degli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 289/2021,”, scrive in una nota il sindaco Mimmo Gueli. L’inserimento del progetto della nuova caserma è stato fortemente voluto dall’amministrazione, che con notevole sforzo e impegno dell’ufficio tecnico e del gruppo di progettazione ha lavorato con perseveranza per rendere esecutiva e cantierabile un’opera storica per la nostra comunità.La nuova opera, da lungo tempo programmata, ha trovato solo negli ultimi anni il giusto impulso da parte del Comando Stazione Locale e Provinciale dell’Arma, dedito ad un costante ed encomiabile lavoro di controllo nella prospettiva della sinergica cooperazione tra Enti. Ringrazio per tutto ciò, vivamente l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, per l’impegno, la determinazione e la pervicacia nel promuovere questo progetto, sostenuto e condiviso anche dal Presidente della Regione Siciliana, il quale ha dimostrato grande sensibilità per un’opera necessaria ed indifferibile per il nostro territorio.Un ringraziamento va anche all’Arma dei Carabinieri, con tutte le sue articolazioni sul territorio rappresentata dal Comandante Colonnello Vittorio Stinco, che ha pazientemente atteso, da quasi quaranta anni, la realizzazione di questo imprescindibile presidio di sicurezza e legalità su una realtà epicentro di un territorio di notevole interesse investigativo.”