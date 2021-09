Turista si immerge a mare e muore stroncato da un malore

Un anziano turista ha perso ieri la vita nelle acque del mare di Cornino, località marittima nel trapanese. L’uomo, 80 anni di Vicenza, appena entrato in acqua, ha accusato un malore perdendo conoscenza. I bagnanti che erano vicino all’anziano lo hanno subito aiutato ad uscire fuori dall’acqua e lo hanno posizionato sul bagnasciuga. Immediata la segnalazione al 118 che con una propria ambulanza si è precipitata sul posto. Diversi i tentativi di rianimazione che sono stati effettuati ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano che successivamente è stato identificato. Si tratta di un 80enne di Vicenza che da qualche giorno si trovava in provincia di Trapani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Purtroppo però la sua visita si è trasformata in tragedia. L’80enne era in compagnia della moglie che impotente ha assistito alla morte del marito. Per lui è stato fatale un arresto cardiocircolatorio.

