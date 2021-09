Campobello di Licata, contenzioso scuola e banca: il Comune nomina legale

Con decreto sindacale, conferimento dell’incarico legale all’avv. Giovanni Rinzivillo, per assistere, rappresentare e difendere il Comune di Campobello di Licata, avverso l’ atto di citazione per chiamata in causa presso il tribunale di Palermo, relativa alla controversia Bff Bank – Istituto comprensivo San Giovanni Bosco. L’avvocato Rinzivillo è del foro di Agrigento.

Giovanni Blanda