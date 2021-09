Canicattì, Consiglio Comunale per le ore 19:00 di Martedì 21 Settembre

Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 19:00 di Martedì 21 Settembre 2021 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 20:00 in seconda convocazione.

Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I^. PER L‘OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2021–2023, ELENCO ANNUALE DELLE OO.P.P. PER L‘ANNO 2021 E PROGRAMMA BIENNALE PER L‘ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.32439 DEL 29/07/2021 , PROPONENTI IL VICE-SINDACO CON DELEGA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE, GEOM. GIANGASPARE DI FAZIO E IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.5 – SERVIZI TECNICI TERRITORIALI E PROGRAMMAZIONE ING. GIOACCHINO MELI .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ RECESSO DEL COMUNE DI CANICATTÌ DAL CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.37783 DEL 09/10/2020, PROPONENTI IL SIG. SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E L’ASSESSORE CON DELEGA ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE GIANGASPARE DI FAZIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2021 CENTRI ESTIVI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.35225 DEL 19/08/2021 , PROPONENTE LA RESPONSABILE DELLA P. O. N. 3 – SERVIZI FINANZIARI E PROGRAMMAZIONE DOTT.SSA CARMELA MELI.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

b) se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà sciolta e riconvocata.