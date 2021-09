Favara, brucia l’auto di un bracciante agricolo 54enne

Notte di fuoco in via Reale, a Favara, dove la Fiat Punto di proprietà di un bracciante agricolo di 54 anni è andata in fiamme. E’ il terzo episodio del genere che si verifica nell’ultima settimana.

Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento che hanno domato il rogo. Ancora al vaglio la causa dell’incendio. Non si esclude la pista dolosa.