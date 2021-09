Mano schiacciata dalla sfogliatrice per cannoli, incidente sul lavoro per 27enne

Nuovo incidente sul lavoro a Palermo. Un giovane di 28 anni che lavora in un laboratorio di produzione di dolci in via Agnetta (zona Villagrazia) è rimasto “intrappolato” da una sfogliatrice per la produzione di sfoglie dei cannoli. Una mano sarebbe stata schiacciata accidentalmente dal macchinario.

Trasportato d’urgenza al Policlinico

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. L’ambulanza ha trasportato il 26enne palermitano al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, il giovane non è in pericolo di vita.

Indaga la polizia

Le informazioni sono ancora frammentarie. Sul posto dell’accaduto anche le volanti della polizia che stanno interrogando i testimoni per capire la dinamica dell’incidente.

Da accertare come mai il braccio del ragazzo sia rimasto schiacciato dal macchinario adoperato dal laboratorio dolciario per la produzione delle sfoglie dei cannoli siciliani.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i tecnici dello Spresal Asp che si occupano degli infortuni sul lavoro.

I poliziotti e il personale dell’Asp, specializzato nel servizio di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, hanno avviato gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme, la conformità dei macchinari e la posizione lavorativa del 28enne. Il laboratorio, su disposizione del pm, è stato sottoposto a sequestro sino al termine della prima fase d’indagini.