Minacciano e rapinano 76enne a Grotte, caccia a due banditi

Hanno minacciato con un coltellaccio tra le mani un pensionato 76enne di Grotte per farsi consegnare il portafogli con all’interno 350 euro in contanti. E’ successo nel piccolo paese dell’agrigentino, a pochi passi da piazza Fonte.

Secondo una prima descrizione fornita ad agire sarebbero stati un uomo e una donna: capelli lunghi e scuri il primo, biondi invece per la donna. L’accento utilizzato dalla coppia per rivolgere minacce all’anziano sarebbe stato straniero. Poi la fuga a bordo di una Mercedes con targa estera.

Per fortuna il pensionato non ha riportato ferite ma soltanto un grande spavento. Al via le indagini dei carabinieri della locale caserma, coordinati dai militari della Compagnia di Canicattì, per individuare e assicurare alla giustizia i due malviventi.