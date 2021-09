Sambuca, vandali in azione nella villa comunale

Raid vandalico all’interno della Villa Comunale di Sambuca di Sicilia dove si sta realizzando un parco giochi inclusivo. A darne notizia è il primo cittadino Leo Ciaccio che ha denunciato l’episodio ai carabinieri della locale stazione consegnando anche i filmati delle telecamere di sicurezza.

“Volevo informarvi, con grande dispiacere, che questo fine settimana, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, alcune persone si sono introdotte all’interno del cantiere della Villa Comunale dove sta per essere realizzato il Parco Giochi Inclusivo e hanno commesso “atti vandalici” danneggiando una casetta. Questa mattina ho sporto denuncia presso le forze dell’ordine e sono state consegnate le immagini delle tante video camere in loco. I colpevoli saranno individuati e perseguiti per legge. Cerchiamo di garantire il nostro patrimonio.” ha dichiarato il sindaco.