Sicilia: nel 2020 segno meno per la spesa per slot e vlt (-48%), la crisi Covid si abbatte su bingo e scommesse ippiche

La crisi Covid si abbatte sulla spesa per slot e videolottery in Sicilia nel 2020: secondo le elaborazioni di Agipronews sui dati del Libro Blu sui giochi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, il dato sugli apparecchi dello scorso anno è diminuito del 48,1% rispetto al 2019, passando da 492 a 255 milioni. Per il 2020, la spesa complessiva del gioco (ovvero la raccolta meno le vincite tornate ai giocatori) è crollata a poco più di 759 milioni, in calo del 35,2%. I dati mostrano l’effetto del lockdown di oltre 5 mesi che ha messo in ginocchio il settore retail: a farne le spese soprattutto le scommesse ippiche (-46,8%, 4,6 milioni) e il bingo (-53,9%, 35,8 milioni). Male anche le scommesse sportive (-33,4%, 56,2 milioni), e quelle virtuali (-37,4%, 21,7 milioni).

