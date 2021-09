Vaccini a Sciacca, intesa Comune-Asp-Scuole

Grande intesa tra le istituzioni scolastiche di Sciacca a sostegno della campagna di informazione e di vaccinazione nelle scuole, nei luoghi di ritrovo, di incontro e di studio dei giovani.

Sono programmati due primi appunt;menti per I’hub vaccinale mobile: allo Stazzone il 18 Settembre ed in via Roma il l9 Settembre, dalle 10.00 alle 23 00. A partire da lunedì 12 settembre, sarà pubblicato il calendario delle Scuole dove sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione.

‘Un ringraziamento particolare a tutti i Dirigenti Scolastici e al Dott Salvatore Settecase -evidenziano il sindaco Valenti e I’assessore Mondino – per la sensibilità e la notevole capacità organizzativa. Sciacca è tra le città con la più alta percentuale di vaccinazioni. Segno di grandissima sensibilità e merito dei nostri concittadini che hanno ben compreso I’importanza di

un gesto, per sé, per gli altri e per la comunità dove si vive. Possiamo fare ancora di più, tra la fascia dei più giovani, per garantire una regolare ripresa in presenza dell’attività didattica a scuola”.

Scuole, Comune e Asp lanciano da oggi una campagna di sensibilizzazione sui social dal titolo “Mettici la faccia: Promuovi con noì l’importanza della vaccinazione, pubblicando una foto, scrivendo un commento, taggando i tuoi amici, e usando #vacciniamocisciacca.