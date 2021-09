Auto bruciata a Punta Bianca, era stata rubata a coppia di anziani

L’automobile di proprietà di una coppia di anziani agrigentini, una Toyota Rav4, è stata rinvenuta carbonizzata in contrada Drasy di Punta Bianca, ad Agrigento. A fare la scoperta alcuni passanti che hanno notato una colonna di fumo nero e le fiamme. Subito la chiamata al centralino del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del numero unico di emergenza.

Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato gli accertamenti sul mezzo. Sono risaliti ai proprietari grazie al numero del telaio. Le fiamme hanno “cancellato” ogni traccia.

Le indagini serviranno a capire se l’auto è stata utilizzata per compiere crimini e, per tale motivo, abbandonata e data alle fiamme in una zona lontana da occhi indiscreti.