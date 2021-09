Campobello di Licata, esitato lo schema del programma triennale lavori pubblici

Esitato lo schema del programma triennale lavori pubblici 21-23 con elenco annuale. Giunta municipale approva che rimarrà in pubblicazione per dare la massima pubblicità e favorire eventuali osservazioni e proposte di modifica, prima dell’esame ed approvazione del consiglio comunale.

Inoltre: Lavoro in sicurezza per lo svuotamento della cisterna per l’abbassamento del livello delle vasche di raccolta del percolato nella discarica Bifara- Favarotta.

Giovanni Blanda