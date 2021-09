Ladri in azione, portata via intera recinzione villetta

Raid notturno in una villetta nel quartiere periferico di Monserrato, ad Agrigento, dove un gruppo di ladri è entrato in azione riuscendo a rubare l’intera recinzione, compresa di paletti, a “protezione” dell’immobile. Quest’ultimo, sebbene in una zona non centralissima, risulta essere abitato tutto l’anno da una famiglia agrigentina anche se il proprietario è un trentenne.

I ladri nella spedizione sono anche riusciti a portare via una motozappa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Probabilmente si tratta di ladri specializzati in furti di rame e ferro.