Licata, padre e figlio pestati a sangue mentre pescano: indagini in corso

Un vero e proprio pestaggio quello verificatosi sulla banchina di “Marianello” – a Licata – ai danni di padre e figlio, 63 anni e 32 anni, entrambi residenti nella provincia di Enna. Si erano recati a Licata per hobby, la pesca appunto. I motivi dell’aggressione violenta sono ancora sconosciuto e al vaglio degli agenti del locale commissariato.

Secondo una prima ricostruzione ad agire sarebbero state 4-5 persone. Raggiunti padre e figlio li hanno picchiati con schiaffi, calci e pugni. Ad avere la peggio il genitore che è pure caduto per terra e, nonostante ciò, ancora bersaglio dei colpi. Il gruppetto di picchiatori, una volta finita la spedizione, ha anche gettato in acqua effetti personali e le canne da pesca delle due vittime. Poi la fuga in auto, probabilmente una Fiat Punto.

E i poliziotti del commissariato di Licata, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per dare nome e cognome ai protagonisti di questo raid violento. Sul posto anche un’ambulanza del 118.