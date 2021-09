Scuola, la Prefettura di Agrigento attenta al trasporto degli studenti

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, che vedrà la didattica riprendere in presenza al 100%, la Prefettura ha già provveduto nella precorsa settimana a convocare il “Tavolo provinciale di coordinamento per la didattica in presenza” previsto dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, avviando le opportune interlocuzioni con gli Assessorati regionali all’Istruzione e ai Trasporti, con l’Ufficio Scolastico provinciale, con le ditte che prestano i servizi di trasporto i favore degli studenti e con la Consulta Scolastica provinciale.

A seguito di tali interlocuzioni, e dello schema riepilogativo redatto dall’Ufficio Scolastico provinciale trasmesso alle ditte di trasporto, quest’ultime provvederanno ad effettuare i servizi in modo da garantire che tutti gli studenti possano entrare a scuola in un’unica fascia oraria.

La settimana prossima, all’esito di un attento monitoraggio sull’andamento della situazione durante i primi giorni di scuola, si riunirà nuovamente in Prefettura il Tavolo al fine di acquisire tutti i dati necessari per la redazione un “documento operativo” aggiornato.

Il Prefetto Maria Rita Cocciufa, atteso il lavoro preparatorio già posto in essere e l’esistenza di un modello operativo già testato con successo nel corso dell’anno passato, auspica una ripresa delle attività didattiche senza particolari criticità sotto il profilo del trasporto degli studenti.