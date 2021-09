Stalking all’ex fidanzata sui social, denunciato 40enne

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione continuando a importunare, minacciare e perseguitare l’ex compagna provocandole uno stato d’ansia e un cambio netto di abitudini. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato per stalking un 40enne del luogo.

L’uomo si sarebbe reso protagonista di continue minacce e atti persecutori messi in atto anche via social network o tramite whatsapp. L’ultimo episodio contestato risale alla scorsa settimana quando, non vedendo l’ex compagna in giro e non ricevendo risposta alle chiamate, ha iniziato a minacciarla e insultarla via social.