Appicca incendio in terreno ma viene riconosciuto dalla maglietta di Superman: denunciato 67enne

E’ stata la maglia di Superman che ha deciso di indossare mentre appiccava l’incendio ad incastrare un piromane di 67 anni di Buseto Palazzolo, in provincia di Trapani. I carabinieri lo hanno denunciato per il reato di incendio a seguito della denuncia sporta dal proprietario del terreno su cui aveva appiccato le fiamme.

L’uomo aveva agito nel cuore della notte, convinto di non essere visto da nessuno, ma aveva trascurato la presenza delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato mentre appiccava il fuoco per poi fuggire, con indosso la maglia di Superman, per le vie del paese.

Oltre un ettaro di terreno è andato in fumo ma fortunatamente le fiamme non hanno danneggiato le tante abitazioni vicine. Indagini sono in corso per appurare se l’uomo sia responsabile anche di altri incendi che si sono sviluppati nella zona all’inizio di agosto.