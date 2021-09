Canicattì, Comitato 2021: quesiti soprattutto relativi allo spreco di denaro pubblico

Questo Comitato Civico 2021 ,nel tempo, ha posto all’Amministrazione Comunale diversi quesiti soprattutto relativi allo spreco di denaro pubblico , sempre nell’ottica dello squilibrio economico-finanziario prodotto da questa Amministrazione Comunale .

Nell’anno 2020 è stato sollevato il problema delle parcelle liquidate agli Avvocati Comunali, quantificati in circa € 600.000,00, che non risultavano pagati in conformità a quanto previsto dal regolamento .

Sembra che dal maggio 2020 non sono più state pagare parcelle, ciò lascia dedurre che anche quelle pagate non erano dovute.

Per quanto sopra , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 del D.LGS n° 33/2013, si chiede di conoscere se è stata condotta una verifica sulla regolarità delle parcelle pagate e se sono state riscontrate anomalie , nell’ipotesi che siano state riscontrate anomalie, che tipo di provvedimenti sono stati adottati.

Canicattì 16/09/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina