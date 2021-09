Discariche abusive ad Agrigento, Codacons: “Chi controlla non vede?”

Fioccano le discariche abusive anche ad Agrigento. Dopo la denuncia di Legambiente che mostra come l’isola ecologica di contrada Fondacazzo sia stata trasformata in una discarica a cielo aperto, proprio alle spalle di tale isola sorge un boschetto, trasformato in ricettacolo di rifiuti di ogni genere. “Ma chi deve controllare il territorio perchè non vede?” Si chiede il Vice Presidente Provinciale Codacons, Giuseppe Di Rosa.

“Il corpo di Polizia Locale a cui per Legge è demandato il controllo del territorio, è poco attento – continua Di Rosa – perchè ci sono troppi Agenti impegnati in compiti amministrativi, troppo personale distratto dai propri compiti istituzionali, c’è anche chi viene assolutamente distratto dai suoi compiti per prestare l’attività di autista del sindaco o di altre autorità, seppure, al Comune, in pianta organica, si trovano già gli autisti di ruolo”.

“Da sempre ho scritto e lottato per un Corpo di Polizia Locale che sia da esempio per tutti gli altri impiegati comunali per efficienza e risultati, da sempre, ho dichiarato che una vera Amministrazione nei suoi primi mesi dovrebbe fare in modo di Valorizzare il personale dipendente comunale e ridisegnare i meccanismi incentivanti legati ad un nuovo sistema obiettivi/risultati, continua Di Rosa nella nota. “In particolare, una Amministrazione che vuole dare un vero cambio di tendenza, deve rivalutare il ruolo e i compiti demandati al Corpo della Polizia Locale, valutando anche la congruità dell’attuale dotazione organica”.