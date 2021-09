Favara, la mano di piromani dietro due incendi nella notte

Notte di fuoco a Favara con due distinti incendi che si sono verificati in via Reale, nel centro storico. In entrambi casi, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe esserci la mano di piromani e l’atto appare evidentemente doloso.

Il primo intervento è stato effettuato in seguito alla segnalazione dell’incendio di una Fiat Panda di proprietà di una donna residente nella zona. I vigili del Fuoco hanno faticato non poco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero abitato.

Una seconda segnalazione, non appena i Vigili del Fuoco erano appena rientrati, è giunta ancora una volta dalla stessa via Reale. Questa volta a bruciare un cumulo di rifiuti lasciati all’interno di una casa disabitata.