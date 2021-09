Furti nelle campagne di Castrofilippo, il sindaco: “Collaborate con le forze dell’ordine”

Furti di prodotti agricoli a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un fenomeno che sta facendo disperare centinaia di agricoltori di Castrofilippo i quali hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Franco Badalamenti.

La risposta del comune dopo la riunione non si è fatta attendere e come primo passaggio è stata intensificata la vigilanza da parte della polizia municipale su tutto il territorio comunale, in sinergia con l’evidente azione di prevenzione svolta dai carabinieri della locale stazione. “Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza- dice il sindaco Franco Badalamenti- a collaborare con le forze dell’ordine , segnalando eventuali situazione sospette. Soltanto così potremo porre fine ad un fenomeno in netto aumento che sta provocando seri danni economici ai produttori agricoli di Castrofilippo. Furti- conclude il capo dell’amministrazione comunale – che stanno compromettendo una stagione agricola caratterizzata da enormi sacrifici”.

Il fenomeno dei furti nelle campagne, soprattutto in questo periodo di raccolta dell’Uva Italia, è uno dei problemi principali degli addetti ai lavori denunciato più volte. Ed è per questo motivo che le forze dell’ordine, soprattutto i carabinieri, hanno intensificato le operazioni di controllo del territorio. Sei le persone denunciate dai militari dell’arma nelle ultime settimane tutte delle zone del catanese e del siracusano con precedenti penali specifici “beccate” nella campagne del comprensorio canicattinese senza giustificato motivo