Operaio morto in incidente sul lavoro, ex sindaco di Palma chiedere di patteggiare

Richiesta di patteggiamento ad un anno e otto mesi. E’ quanto avanzato dai legali dell’ex sindaco di Palma di Montechiaro, Rosario Bonfanti, nella vicenda della morte dell’operaio Michele Lumia, deceduto mentre stava lavorando in un terreno di proprietà dell’ex primo cittadino il 15 maggio 2019. La moglie dell’ex sindaco, Filippina Volpe, ha invece chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato. A decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal pm Paola Vetro, è il gup Micaela Raimondo. I due fascicoli d’inchiesta, separati inizialmente, dovranno essere riuniti. Per questo si tornerà in aula il 14 dicembre e il 12 gennaio. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Scopelliti e Giuseppe Cacciatore.

loading..