Real Canicattì – Presentazione stagione 2021/22

Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19 a buona parte dei campionati dilettantistici nella stagione 2020/21, l’Asd Real Canicattì è pronta a ripartire con entusiasmo in vista del prossimo campionato, per il quale si confida sui progressi garantiti dalle vaccinazioni e dall’introduzione del “green pass” per far sì che le competizioni vengano regolarmente portate a termine senza interruzioni. La dirigenza della società nata un anno fa formalizzerà nei prossimi giorni l’iscrizione al campionato di Terza Categoria ed attenderà che gli organi competenti ufficializzino la composizione dei gironi, presumibilmente a fine mese.

Intanto, la preparazione è già iniziata, con il gruppo che ha svolto al “Carlotta Bordonaro” i primi allenamenti agli ordini del riconfermato mister Piero Frangiamone. L’organico è in buona parte costituito dagli stessi elementi che lo componevano un anno fa, al netto di qualche defezione, con la società che è al lavoro per rimpiazzare chi è andato via. L’obiettivo rimane lo stesso, cioè quello di provare a raggiungere il miglior piazzamento possibile, senza precludersi alcuna ambizione. In virtù della momentanea fase di stallo relativa ai lavori di ristrutturazione dell’impianto cittadino, fino a quando questi non avranno inizio il Real Canicattì disputerà le proprie gare casalinghe al “Carlotta Bordonaro”.

Anche sul fronte societario si registrano poche novità. L’organigramma iniziale è quasi integralmente confermato ed è oggi composto da Emanuele Lo Faso (presidente), Giovanni Guarneri (vice-presidente), Diego Di Salvo (segretario), Giuseppe Paci (consigliere), Antonio Corsello (dirigente accompagnatore), Enrico Salvaggio (addetto stampa), Giuseppe Di Lucia (social media manager), ai quali si sono aggiunti due nuovi soci: Antonio Capizzi e Giovanni Turco, ai quali la dirigenza rivolge un gradito benvenuto. Nelle prossime settimane ripartirà la campagna di tesseramento lanciata lo scorso anno: chi ha già sottoscritto a suo tempo la tessera non dovrà rinnovarla e potrà partecipare insieme ai nuovi tesserati alle iniziative intraprese dalla società nel corso delle gare casalinghe, come ad esempio l’estrazione di gadget.